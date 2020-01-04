04 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de rota Da Costa

Göztepe'de rota Da Costa
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2020

'de 2. devre yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde Remy, Robinho ve Adebayor gibi birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen , defansa da takviye yapacak.

Sarı-kırmızılıların, tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği öğrenildi. S.Arabistan ekibi Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Portekiz asıllı Faslı milli oyuncu için çalışmalara başlayan yönetimin, deneyimli savunmacıdan olumlu yanıt aldığı belirtildi. 'de ve formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda, toplamda 86 maça çıkıp 12 gol attı.

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