04 Ocak 2020, Cumartesi
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Göztepe'de rota Da Costa
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Süper Lig'de 2. devre yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde Remy, Robinho ve Adebayor gibi birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapacak.
Sarı-kırmızılıların, tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği öğrenildi. S.Arabistan ekibi Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Portekiz asıllı Faslı milli oyuncu için çalışmalara başlayan yönetimin, deneyimli savunmacıdan olumlu yanıt aldığı belirtildi. Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda, toplamda 86 maça çıkıp 12 gol attı.
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