Göztepe'de ilk yolcu Eren Derdiyok!
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de gözden düşen Eren Derdiyok'a doğup büyüdüğü İsviçre'den teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı.
Sezon başında Galatasaray'dan büyük umutlarla gelen ancak yedek kulübesini mesken tuttuğu ligde gol atamayan gurbetçi golcü için 3 takımın devrede olduğu ifade edildi. Bu ekiplerden birinin Zürih olduğu öğrenilirken, Eren'in de İsviçre'ye dönmeye çok sıcak baktığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılılarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla bağlar koparılmaya çalışılacak. Başkan Mehmet Sepil, bonservis konusunda Eren ve İsviçre kulüpleriyle anlaşamazsa oyuncu kiralık olarak verilecek. Göztepe, Eren'in yanı sıra Borges, Yasin, Sanneh ve Deniz'le da vedalaşmayı planlıyor. Ocak ayında en az 3 takviye gerçekleştirmeyi düşünen yönetim, stoper, sol bek ve forvet mevkilerine öncelik verecek.
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