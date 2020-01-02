Göztepe'ye yıldız yağacak

Yeni stadıyla birlikte hedefini büyütecek olan İzmir ekibinin Lille’den Loic Remy, Başakşehir’den Robinho ve Kayseri’den ayrılan Adebayor’la ilgilendiği öğrenildi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek olan İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Emmanuel Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi. Forvet hattına yıldız getirecek olan Göz- Göz'de İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.

KERİM FREI DE LİSTEDE

Başakşehir'de 4 maçta şans bulan kanat oyuncusu Kerim Frei'la da ilgilenen sarıkırmızılılar, en az 3 takviye yapacak. 32 yaşındaki Remy; Marsilya ve Chelsea gibi devlerde oynarken, Fransa'da 22 kez görev aldı. Kontratı sezon sonu bitecek tecrübeli santrfor, Lille'de 16 maçta 6 gol attı. Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan, sözleşmesi bitecek Robinho, oynadığı 12 maçta ne gol ne de asist yapabildi. Kayserispor'dan ayrılan Adebayor ise boşta.