01 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de en uzun süre alan Titi

Göztepe'de en uzun süre alan Titi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2020

'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde 1440 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu , 'de en uzun süre alan futbolcu oldu.

Bu sezon Tamer Tuna ve İlhan Palut'un çalıştırdığı , ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte 12'si yabancı 27 futbolcu forma giyerken Halil Akbunar, 11'i ilk 11 olmak üzere 17 maçta da forma giydi.

Ligin ilk 16 maçında kesintisiz olarak mücadele ettikten sonra cezası nedeniyle son hafta forma giyemeyen , 1440 dakika ile İzmir temsilcisinde en uzun süre alan isim oldu. Titi'yi 1395 dakika ile Lamine Gassama ve 1355 dakika ile kaleci Beto takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte en az sahada kalanlar Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Batuhan Kırdaroğlu oldu.

GOLCÜLER

Toplam 19 gol atan Göztepe'de Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk üçer gole imza atarken, Andre Castro, Berkan Emir, Cameron Jerome, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Stefano Napoleoni 2, Wallace Reis ise 1 gol attı.

Sarı kırmızılı ekipte gollerin 2'sini penaltı vuruşundan, 3'ünü kafayla atan sarı-kırmızılı ekipte 14 gol ayakla geldi.

Kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılı ekipte bu gollerin 19'unu Beto, 1'ini ise Göktuğ Bakırbaş yedi. Göztepe'nin rakipleri gollerinin 14'ünü ayakla, 3'ünü kafayla, 2'sini penaltı atışından bulurken, Lamine Gassama da Galatasaray karşısında kendi filelerini havalandırdı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Ligin ilk yarılarında 10 gol bulan Göztepe, 16 ile 30. dakikalar arasında hiç gol üretmedi. Müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde sadece kalesine 1 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ilk devrelerde 9, ikinci yarılarda 11 gol yedi.

Göztepe'nin attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:

DakikaAtılan GolYenilen Gol
1-1551
16-3004
31-4554
46-6034
61-7543
76-9024
TOPLAM1920

SARI VE KIRMIZI KARTLAR

Ligde 17 maçlık periyotta 42 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de 16 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

Andre Poko ve kaleci Beto'nun birer kez takımlarını eksik bıraktığı İzmir temsilcisinde Alpaslan Öztürk de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından kırmızı kart gördü.

2019-2020 SEZONU RAPORU

Göztepe'de 2019-2020 sezonu raporu şöyle:

OyuncuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Alpaslan Öztürk13111014413
Andre Castro15101038102
Andre Poko88604310
Atınç Nukan101000
Batuhan Kırdaroğlu1015000
Berkan Emir14141255402
Beto16161355210
Bubacarr Sanneh22180000
Cameron Jerome12121022402
Celso Borges64311100
Deniz Kadah113335100
Ege Özkayımoğlu105000
Eren Derdiyok53267100
Göktuğ Bakırbaş31172100
Halil Akbunar1711971302
Kerem Atakan Kesgin105000
Lamine Gassama16161395400
Leo44360000
Marcio Mossoro129794400
Murat Paluli21135000
Serdar Gürler15151293103
Soner Aydoğdu14141167402
Stefano Napoleoni1211866002
Titi16161440400
Wallace Reis85512001
Yalçın Kayan4076000
Yasin Öztekin81161000
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