01 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Frei Göztepe'ye!

Frei Göztepe'ye!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Devreye 10'uncu sırada giren Göztepe, transferde kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında yeni stadında güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılar, Başakşehirli Kerim Frei'yı gündemine aldı.

Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdiği ve Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi. Kerim'in teklife sıcak baktığı belirtilirken; transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Bu sezon 4 maça çıkan Kerim, skora katkı yapmadı.

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