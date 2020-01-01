01 Ocak 2020, Çarşamba
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Frei Göztepe'ye!
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Devreye 10'uncu sırada giren Göztepe, transferde kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında yeni stadında güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılar, Başakşehirli Kerim Frei'yı gündemine aldı.
Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdiği ve Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi. Kerim'in teklife sıcak baktığı belirtilirken; transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Bu sezon 4 maça çıkan Kerim, skora katkı yapmadı.
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