Yeni yıldızlar yolda
İkinci yarı için elini çabuk tutan Cimbom’da takıma katılacak altı oyuncu şimdiden belli.
Galatasaray ikinci yarı için takımda büyük bir revizyona gidecek. 30 yaş üstü oyuncularını gönderip yaş ortalamasını geri çekmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekipte takıma katılacak 6 oyuncu belirlendi. Cimbom ilk iş olarak Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın tekrar lisansını çıkartacak. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi ile kiralık sözleşmesi imzalayacak. Eskişehir'den Jesse Sekidika alınacak. Club Brugge'a kiralanan Diagne de geri dönecek.
YENi URUGUAYLI
Galatasaray, Fernando Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi. Uruguaylı oyuncunun 1.5 yıllığına kiralanması için Leipzig ile Cimbom arasında artık detaylar kaldı.
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