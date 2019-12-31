31 Aralık 2019, Salı
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Göztepe’de söz hocanın
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2019
Sivas yenilgisiyle devreye giren Göztepe ikinci yarıda umutlu. Teknik direktör İlhan Palut, "İkinci yarıda eksikliklerimizi giderip, daha iyi futbol izleteceğiz" diye konuştu.
Sivas yenilgisiyle devreye giren Göztepe ikinci yarıda umutlu. Teknik direktör İlhan Palut, "İkinci yarıda eksikliklerimizi giderip, daha iyi futbol izleteceğiz" diye konuştu.
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