23 Aralık 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe zirvedekilere acımadı

Göztepe zirvedekilere acımadı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü.

Sarı-kırmızılılar zirve yarışı veren , , , BTC Türk ve Aytemiz 'dan 11 puan toplamayı başardı. İlk yarıda Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray'ı yenen Göz-Göz, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı.

, Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenerek rakiplerine bu sezon ilk kez evlerinde mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. İki müsabakayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup 'la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe'de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi.

TAKVİYE YAPACAK
Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne 'de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe'de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. İkinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.

Göz Göz'den Bornova’ya galibiyetli veda haberin devamı

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