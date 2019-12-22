22 Aralık 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’nin penaltı isyanı

Göztepe’nin penaltı isyanı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. Dakikalar 33'ü gösterirken ile Mariano ikili mücadeleye girdi.

Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. Dakikalar 33'ü gösterirken ile Mariano ikili mücadeleye girdi. İzmir ekibinin formasnıı giyen Serdar yerde kaldı, penaltı bekledi. Ancak hakem Serkan Tokat "Devam" dedi. VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi. 45+1'de bu kez Napoleoni, Donk ile girdiği mücadele sonunda penaltı bekledi. Tokat ve Karaoğlan ikilisinden bir kez daha penaltı kararı çıkmadı.
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