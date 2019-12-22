22 Aralık 2019, Pazar
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Tribünler doldu
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Göztepe - G.saray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar G.Saraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekledi.
Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İzmir Emniyeti, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, Göztepeli ve G.Saraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti.
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