22 Aralık 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Önemli bir başarı

Önemli bir başarı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "İyi mücadele ettik. Taraftarımız da tam destek verdi. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız büyük destek verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız. Onu da almak istiyoruz" diye konuştu.
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