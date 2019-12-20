20 Aralık 2019, Cuma
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TALİHSİZ ATINÇ
Göztepe'de Atınç Nukan, 3. kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. 26 yaşındaki oyuncunun 2017'de Beşiktaş'ta diz çapraz bağları koptu. Sahalardan 6 ay uzak kalan Atınç, geçen sezon Leipzig'de yine aynı yerden sakatlandı. Göz-Göz'de antrenmanda sakatlanan talihsiz Atınç'ın sahalara dönüş tarihi belli değil.
Göztepe’de mücadele emri
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İlhan Palut, G.Birliği maçında gerekli mücadelenin altına indiklerinde neler olduğunu gördüklerini belirtip, Galatasaray sınavı öncesi takımı uyardı.
Kupada son 16'ya kalan Göztepe, tur atlamanın getirdiği moralle kritik G.Saray maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Tüm maçlarda iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirten Teknik Direktör İlhan Palut, "G.Birliği maçında gerekli mücadelenin altına indiğimizde neler olabileceğini gördük. G.Saray'a ona göre hazırlanacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu almak için bütün mücadelemizi göstereceğiz" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.
TALİHSİZ ATINÇ
Göztepe'de Atınç Nukan, 3. kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. 26 yaşındaki oyuncunun 2017'de Beşiktaş'ta diz çapraz bağları koptu. Sahalardan 6 ay uzak kalan Atınç, geçen sezon Leipzig'de yine aynı yerden sakatlandı. Göz-Göz'de antrenmanda sakatlanan talihsiz Atınç'ın sahalara dönüş tarihi belli değil.
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