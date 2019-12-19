Göztepe'de gözler Galatasaray maçına çevrildi

Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a saygı duyduklarını ancak kendi futbollarını sahaya yansıtıp, en iyi sonucu almak için çalışacaklarını söyledi.

Palut, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasının zor geçeceğini, ligde tüm karşılaşmalarda iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. İlk yarının bitimine 2 hafta kaldığını hatırlatan Palut, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği maçında gerekli mücadelenin altına indiğimizde neler olabileceğini gördük. Galatasaray maçına ona göre hazırlanacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu almak için bütün mücadelemizi göstereceğiz."

"Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz"

Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü her iki maçta da yenerek yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz, kupaya da önem veriyoruz. Geniş bir kadromuz var, diğer oyuncularımızın maç eksiğini gidermesi adına da kupa bizim için önemli bir ayak. Tur atladığımız için sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Andre Poko, Yusuf Talum ve Atınç Nukan'ın sakatlıklarının olduğunu, cezalı Berkan Emir'in de Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini kaydeden Palut, dünkü maçta oyundan çıkarken ağrısı olduğunu söyleyen Alpaslan Öztürk'ün durumunun da yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını bildirdi.

SÜPER LİG'DE SON 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Süper Lig tarihinde en fazla karşılaştığı takım olan Galatasaray'a karşı 54 maçta yüzde 20,4 galibiyet oranına sahip Göztepe, rakibiyle ligde yaptığı son 12 maçın 11'ini kaybetti.

İzmir temsilcisi bu periyotta tek galibiyetini 3 Mart 2002'de 2-0'lık skorla elde etmişti.

İÇ SAHADA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Gençlerbirliği karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Göztepe, iç sahada 3 maçtır kazanamıyor.

Son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenen Göztepe, daha sonra Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olurken, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADI'NA VEDA MAÇI OLABİLİR

Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe, Galatasaray maçıyla bu stattaki son Süper Lig maçına çıkabilir.

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirmek için çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray maçına kadar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 41 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip bu müsabakalarda 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 63 gol atan Göztepe kalesinde 51 gol gördü.