08 Ekim 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Berkan pes etmiyor

Göztepe’de Berkan pes etmiyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.10.2019

Geçen sezon Traore’nin yedeği olarak edilen ve Traore sakatlandıktan sonra formayı sırtına geçiren Berkan, bu sezon da takımın değişmezleri arasında kendine yer buldu.

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan edilen , gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Adama Traore'ye alternatif olması için transfer edilen deneyimli oyuncu, Traore'nin sakatlanmasının ardından sol bekte tek alternatif olarak kaldı. Geçen sezonun devre arasına kadar sol bekin değişmezi olan Berkan, devre arasında transfer edilen Lumor ile girdiği forma yarışından da galip çıktı. Özellikle geçen sezonun son 5 haftasında gösterdiği başarılı performansla takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Emir, 23 lig maçında formasını giyme başarısı gösterdi.

Leo'yu kesti

Sezonun bitmesinin ardından Traore ve Lumor'un sona eren sözleşmelerini uzatmayan Göztepe, Berkan Emir'i ise takımda tutma kararı aldı. Sol beke Leo transfer edilirken, ilk 2 haftada formayı Fransız oyuncuya verdi. 'in ilk iki haftasında süre alamayan deneyimli oyuncu buna rağmen pes etmedi ve 3. haftada oynanan Denizlispor maçıyla birlikte yeniden formayı sırtına geçirdi. Hem idmanlarda hem de müsabakalarda gösterdiği performansla Teknik Direktör Tamer Tuna'nın gözüne giren deneyimli futbolcu, son 5 lig maçında 90 dakika süre almayı başardı. Deneyimli solak bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yapma başarısı da gösterdi. Berkan, 6. haftada oynanan Gazişehir maçında rakip ağları havalandıran isim olmuştu.

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