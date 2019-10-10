Göztepe'de milli sevinç
Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 19 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe'de 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.
Sarı-kırmızılılarda kaptan kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'na, stoper Sanneh, Gambiya Milli Takımı'na, sağ bek Gassama, Senegal Milli Takımı'na, orta saha Borges, Kosta Rika Milli Takımı'na ve Poko da Gabon Milli Takımı'na çağrıldı. Göztepe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev alacak futbolcularına başarılar diledi.
İzmir ekibinde bu sezon özellikle Sanneh ve Borges yedek kulübesine mahkum olurken, Beto, Gassama ve Poko ise teknik direktör Tamer Tuna'nın değişmez isimleri oldu. Beto'nun formasını giydiği Portekiz, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacak. Gassamalı Senegal, dostluk maçında Brezilya ile karşılaşırken, Sanneh'i kadrosunda bulunduran Gambiya da hazırlık maçında Zambia ile kozlarını paylaşacak. Borges'in ülkesi Kosta Rika, Uluslar Ligi'nde Haiti'ye konuk olacak. Poko'nun forma giydiği Gabon, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri'nde grup maçlarını tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"