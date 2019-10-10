10 Ekim 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de milli sevinç

Göztepe'de milli sevinç
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.10.2019

'e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 19 Ekim Cumartesi günü 'e konuk olacak 'de 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Sarı-kırmızılılarda kaptan kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'na, stoper Sanneh, Gambiya Milli Takımı'na, sağ bek Gassama, Senegal Milli Takımı'na, orta saha Borges, Milli Takımı'na ve Poko da Gabon Milli Takımı'na çağrıldı. resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev alacak futbolcularına başarılar diledi.

ekibinde bu sezon özellikle Sanneh ve Borges yedek kulübesine mahkum olurken, Beto, Gassama ve Poko ise teknik direktör 'nın değişmez isimleri oldu. Beto'nun formasını giydiği Portekiz, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacak. Gassamalı Senegal, dostluk maçında Brezilya ile karşılaşırken, Sanneh'i kadrosunda bulunduran Gambiya da hazırlık maçında Zambia ile kozlarını paylaşacak. Borges'in ülkesi Kosta Rika, Uluslar Ligi'nde Haiti'ye konuk olacak. Poko'nun forma giydiği Gabon, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri'nde grup maçlarını tamamladı.

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