Göztepe coştu
Kayserispor'u 4 golle geçen Göztepe, milli araya moralli girdi. Renktaşına 4 gol atan İzmir ekibi, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Başakşehir’den gelen Soner, Mossoro ve Napoleoni üçlüsü, toplam 3 gol, 2 asistle hücumu toparladı.
Lige kötü başlayan ve geçen sezonki gibi hücum konusunda büyük sıkıntılar yaşayıp, ilk 4 haftayı golsüz tamamlayan İzmir ekibi, transferin son günü Başakşehir'den takıma katılan Soner, Mossoro ve Napoleoni üçlüsüyle, ofans kalitesini zirveye çıkardı. Yenilmezlik serisini 5'e yükselten Göz Göz, renktaşı karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Soner ve 2 gol atan Napoleoni ile tribünleri coşturdu. Bu üçlü, oynadığı maçlarda hücum gücünü yükseltirken, toplam 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.
BAŞAKŞEHİR'DE MÜTHİŞ KAPIŞMA
Kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, ayrıca son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son 5 maçta sadece 1 gol yiyen Ege ekibi, 2010-2011'de Özcan Kızıltan idaresinde ilk 7 haftada 5 gol yemişti. Formunun zirvesindeki Göztepe, milli aradan sonra kendisi gibi sonradan açılan Başakşehir'le İstanbul'da kıran kırana puan mücadelesi yapacak. Tamer Tuna'nın da, rakiplerinin 5 maçlık yenilmezlik serisi olduğunu hatırlatıp, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seviyemiz daha da yükselecek" diyerek takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
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