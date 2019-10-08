08 Ekim 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe coştu

Göztepe coştu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'u 4 golle geçen , milli araya moralli girdi. Renktaşına 4 gol atan ekibi, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. ’den gelen Soner, Mossoro ve Napoleoni üçlüsü, toplam 3 gol, 2 asistle hücumu toparladı.

Lige kötü başlayan ve geçen sezonki gibi hücum konusunda büyük sıkıntılar yaşayıp, ilk 4 haftayı golsüz tamamlayan ekibi, transferin son günü 'den takıma katılan Soner, Mossoro ve Napoleoni üçlüsüyle, ofans kalitesini zirveye çıkardı. Yenilmezlik serisini 5'e yükselten Göz Göz, renktaşı karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Soner ve 2 gol atan Napoleoni ile tribünleri coşturdu. Bu üçlü, oynadığı maçlarda hücum gücünü yükseltirken, toplam 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.

BAŞAKŞEHİR'DE MÜTHİŞ KAPIŞMA

Kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, ayrıca son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son 5 maçta sadece 1 gol yiyen Ege ekibi, 2010-2011'de Özcan Kızıltan idaresinde ilk 7 haftada 5 gol yemişti. Formunun zirvesindeki , milli aradan sonra kendisi gibi sonradan açılan Başakşehir'le 'da kıran kırana puan mücadelesi yapacak. 'nın da, rakiplerinin 5 maçlık yenilmezlik serisi olduğunu hatırlatıp, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seviyemiz daha da yükselecek" diyerek takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

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