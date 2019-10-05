05 Ekim 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Tamer Tuna: Kazanma arzumuz üst seviyedeydi

Kazanma arzumuz üst seviyedeydi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.10.2019

7. hafta mücadelesinde karşısında 4-0'lık rahat bir galibiyet alan 'de teknik direktörü maçtan sonra yaptığı açıklamada "Kazanma arzumuz üst seviyedeydi" dedi.

Maçın başından sonuna kadar istekli bir görüntü sergilediklerini belirten genç teknik adam, "Başlangıçtan itibaren arzumuzu gösterdik. İlk golü atmamız, penaltıyı kaçırmamız, devreye 3-0 önde girişimiz arzumuzun göstergesi. İlk 6 maçta 2 gol atıp bu maçta 4 gol atmak güzeldi. Ortaya koyduğumuz oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi. 4 maçta gol yemedik bu güzel bir şey. Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de doğru duran bir takımdık. Oyunumuzu geliştirirsek, sürdürürsek daha iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz. 'un içinde bulunduğu durum, eksik oyuncularının bulunması bizim için artı avantaj sağladı. ile anlaştığım geçen sezondan itibaren aynı koşullar vardı. Takımın güveni, taraftarın güveni ve oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi. Aramıza katılan oyuncular karakter ve oyun anlamında bizi benimsemiş isimler" diye konuştu.

, Serdar'ın iptal edilen penaltı atışına ise şu yorumu getirdi: "Ben de ilk kez kariyerimde böyle bir durum yaşadım."
MAÇ SONUCU: Göztepe 4-0 Kayserispor | ÖZET

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