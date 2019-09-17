17 Eylül 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Adis Jahovic şov!

Adis Jahovic şov!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Başkent deplasmanında gol perdesini açan Makedon yıldız, Y.Malatya’da oynadığı son 8 maçta 6 gol attı. 32 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı camiaya Avrupa sözü verdi

'un 'dan yeni transferi , attığı gollerle takımını sırtlıyor. Makedon santrfor, ve 'de forma giydiği 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalırken, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa Ligi maçlarında 3 kez ağları sarsan Jahovic, ligde de , Alanya ve Ankaragücü filelerini boş geçmedi.

G.SARAY'I DA GÖZÜNE KESTİRDİ

'deki başarılı günlerini hatırlatan 32 yaşındaki yıldız, sadece deplasmandaki Partizan ve maçlarında gol atamadı. Bu hafta G.Saray'ı konuk edecek sarı-kırmızılıların en önemli kozu yine Jahovic olacak. Tecrübeli santrfor, gollerine G.Saray karşısında da devam etmek istediğini söylerken, "Avrupa hedefi için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye camiaya söz verdi.
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