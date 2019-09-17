17 Eylül 2019, Salı
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G.SARAY'I DA GÖZÜNE KESTİRDİ
Göztepe'deki başarılı günlerini hatırlatan 32 yaşındaki yıldız, sadece deplasmandaki Partizan ve Trabzon maçlarında gol atamadı. Bu hafta G.Saray'ı konuk edecek sarı-kırmızılıların en önemli kozu yine Jahovic olacak. Tecrübeli santrfor, gollerine G.Saray karşısında da devam etmek istediğini söylerken, "Avrupa hedefi için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye camiaya söz verdi.
Adis Jahovic şov!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Başkent deplasmanında gol perdesini açan Makedon yıldız, Y.Malatya’da oynadığı son 8 maçta 6 gol attı. 32 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı camiaya Avrupa sözü verdi
Yeni Malatyaspor'un Konyaspor'dan yeni transferi Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Makedon santrfor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalırken, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa Ligi maçlarında 3 kez ağları sarsan Jahovic, ligde de Başakşehir, Alanya ve Ankaragücü filelerini boş geçmedi.
G.SARAY'I DA GÖZÜNE KESTİRDİ
Göztepe'deki başarılı günlerini hatırlatan 32 yaşındaki yıldız, sadece deplasmandaki Partizan ve Trabzon maçlarında gol atamadı. Bu hafta G.Saray'ı konuk edecek sarı-kırmızılıların en önemli kozu yine Jahovic olacak. Tecrübeli santrfor, gollerine G.Saray karşısında da devam etmek istediğini söylerken, "Avrupa hedefi için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye camiaya söz verdi.
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