10 Eylül 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe kabustan uyanacak

Göztepe kabustan uyanacak
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.09.2019

Lig'de ilk 3 maçta gol dahi atamayıp 1 puan toplayabilen düşme hattındaki , pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılıların 2 yıldır dış sahada gösterdiği performans taraftarı endişelendiriyor.

'deki 3. sezonuna giren , 2016-2017 sezonun ikinci yarısından bu seneye kadar deplasmanda oynadığı 27 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi. Ligde 14 yıl sonra ilk sezonu olan 2016-2017'nin devre arasından bu yana geçen toplam 631 günde dış sahada yalnızca , Ankaragücü ve 'i yenebilen ekibi 18 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Bu periyotta kalesinde 43 gol gören Göztepe, 19 kez gol sevinci yaşadı. Son yılların en kötü deplasman istatistiklerinden birine imza atan Göz-Göz'de milli arada takıma dahil olan yeni futbolcuların adaptasyon sorununu atlatması ise camiayı umutlandırdı. Yeni bir oyun anlayışı ve yüksek bir oyuncu seviyesiyle 'un karşısına çıkacaklarını belirten teknik direktör , zor günlerin geride kalacağını söyledi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de stoper Wallace Reis ile golcü Cameron Jerome'un sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu da Rize'ye götürülmeyecek.

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