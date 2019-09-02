02 Eylül 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Napoleoni Göztepe’de

Napoleoni Göztepe’de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.09.2019

sezonunun kapanmasına saatler kala , ’in İtalyan hücumcusu Napoleoni’yi kadrosuna kattı.

transferin kapanmasına saatler kala hücum bölgesini Napoleoni ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Medipol 'in İtalyan hücumcusu Stefan Napoleoni ile 1+1 yıllık, sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni; Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Arjantinli stoper Grillo'nun sözleşmesini feshetti.

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