02 Eylül 2019, Pazartesi
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Napoleoni Göztepe’de
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir’in İtalyan hücumcusu Napoleoni’yi kadrosuna kattı.
Göztepe transferin kapanmasına saatler kala hücum bölgesini Napoleoni ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Stefan Napoleoni ile 1+1 yıllık, sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni; Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Arjantinli stoper Grillo'nun sözleşmesini feshetti.
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