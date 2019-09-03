03 Eylül 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti

Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.09.2019

ekiplerinden transferlere devam ediyor. Son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan 'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015-2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.


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