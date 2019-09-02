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Göztepe Mossoro'yu transfer etti
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.
Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.
Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
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