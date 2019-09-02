02 Eylül 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Mossoro'yu transfer etti

Göztepe Mossoro'yu transfer etti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.09.2019

ekiplerinden , son olarak forması giyen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda kariyerine başlayan ve ile 150'si olmak üzere 176 maça çıkan ile sözleşme imzalandı.

Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.

Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya 'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.



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