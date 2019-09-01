01 Eylül 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe golü unuttu

Göztepe golü unuttu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.09.2019

'de Yukatel Denizlispor'la evinde 0-0 berabere kalıp 3. hafta sonunda ilk kez puanla tanışan , devler arenasında gol atamayan tek takım oldu. 'a evinde 1-0, 'a ise deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılıların gol yollarındaki sorunu Denizlispor maçında da sürdü.

Göz-Göz, 75. dakikada son transferi Soner'in ayağından penaltı kaçırırken, hücumdaki etkisizlik taraftarı yine kahretti. 'den edilen Soner, 'nin en iyi ismi olarak göze çarpsa da Halil, Serdar, Eren, Yasin ve Castro'nun performansı vasatı aşamadı. Bu sezon gole hasret kalan Göztepeli futbolseverler transferin sonunda iyi bir forvet transfer edilmesini istiyor. Son hafta orta sahaya takviyeler gerçekleştiren yönetim önce Soner'i ardından yine Başakşehir'den Mossoro'yu kadroya dahil etti.

Forvette sakatlığından dolayı İngiliz oyuncu Cameron Jerome'dan yararlanamayan, 'ta da şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların iyi bir golcü almak için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi. Teknik direktör ise Denizlispor maçında oynanan futbolun umut verdiğini söyledi. "Kazanmayı sonuna kadar hak etmiştik" diye genç teknik adam, "Ceza sahasına 33 orta yaptık, 10'dan fazla ceza alanı içinde şut çektik. Ne olursa olsun sahadan 3 puanla ayrılmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Denizlispor'u da kutlamak lazım ama kazanan tarafın biz olması gerekiyordu" diye konuştu.


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