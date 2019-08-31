01 Eylül 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Tamer Tuna: Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi

Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Göztepe ise mutlak kazanmaları gereken bir maçtan 3 puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Genç teknik adam, "Maça başlamadan önce üst üste aldığımız mağlubiyetler bu maçı kazanma arzumuzu üst seviyeye çıkardı. Maalesef kazanamadık. Denizlispor'un güçlü yönlerini bildiğimiz için hem taktik anlamında hem de pozisyon anlamında rakibi çekme düşüncemiz vardı. Savunma anlamında hızlı geçişlerde pozisyon vermedik. 2'nci yarıda ise bir takımın maçı kazanmak için neler yapması gerekiyorsa hepsini yaptık. Rakip eksik kalınca ortaya koyduğumuz baskı ve coşkuyla gol aradık. Bugün ne olursa olsun kazanmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Bugün kazanmayı çok arzuladık. Yaptığımız 33 ortayla golü bulamadık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Denizlispor'u da kutlamak lazım ama kazanan taraf biz olmalıydık" ifadelerini kullandı.

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