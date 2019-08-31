31 Ağustos 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Mossoro ile anlaştı

Göztepe Mossoro ile anlaştı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Danijel Aleksic’i ’e kaptıran , Sırp oyuncunun alternatifini de temsilcisinden buldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi.

ekibi , Medipol 'in tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Internacional'de başlayan Mossoro; Maritimo, Braga ve Al Ahli'de forma giydikten sonra 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. Geride kalan 5 sezonda Süper Lig'de 152 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Mossoro, bu müsabakalarda rakip filelere 19 gol bırakma başarısı gösterdi.

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