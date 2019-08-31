31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştıkları ve 3-2 galip ayrıldıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan ancak ezeli rakiplerin Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Mevlüt Erdinç transferiyle ilgili sarı-lacivertlilere flaş bir göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 31.08.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 10:12
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