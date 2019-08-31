31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştıkları ve 3-2 galip ayrıldıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan ancak ezeli rakiplerin Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Mevlüt Erdinç transferiyle ilgili sarı-lacivertlilere flaş bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 10:12
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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

Fatih Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 90+9. dakikada Adem Büyük'ün golüyle kazandıkları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye flaş Mevlüt Erdinç göndermesi!

"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"

Fatih Terim verilen kararlarla ilgili olarak, "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı.

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