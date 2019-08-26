26 Ağustos 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor

Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Süper Lig'de ilk 2 haftada 'a 1-0, 'a da 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan , transferde gaza bastı. Alınan mağlubiyetler ve oynanan kötü futbolun ardından en az 2 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılıların Rumen orta saha oyuncusu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son olarak Pro Lig ekibi forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve 'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu için Gazişehir FK'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen Budescu'nun 'ye gelmeye sıcak yaklaştığı vurgulandı. Göz-Göz'ün Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği açıklandı.

Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ligin en formda ekiplerinden Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni transferin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor. Kariyerine ülkesinin Astra Ploiesti takımında başlayan , 7 sezon bu ekipte forma giydikten sonra 'e oldu. FCSB'de 1 sezonda 37 resmi maça çıkıp 14 gole imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Al Shabab Riyadh'a imza attı. Geçen yıl Suudi Arabistan'da 23 maçta görev yapan Budescu, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.



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