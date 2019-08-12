Göztepe’den Karanga atağı

Tamer Tuna, hem kadro derinliği yaratmak hem de gerektiğinde çift forvetle oynamak için Jerome, Deniz ve Eren'den başka bir golcüye daha ihtiyacı olduğunu aktardı. Yapılan araştırmaylaa Brezilyalı Luiz Fernando Karanga listeye alındı.

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Teknik Direktörü Tamer Tuna, hem kadro derinliği yaratmak hem de gerektiğinde çift forvetle oynamak için Jerome, Deniz ve Eren'den başka bir golcüye daha ihtiyacı olduğunu aktardı. Yapılan araştırmaylaa Brezilyalı Luiz Fernando Karanga listeye alındı. Çin ekibi Henan Jianye forması giyen 28'lik santrfor ile temasa geçildi. 2.5 milyon euro bonservisi olan Karanga, başlayan Çin Ligi'nde 7 maçta 3 gol, 2 asist yaptı