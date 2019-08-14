Tamer Tuna: "Hedefimiz istikrarlı bir Göztepe"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2019-2020 sezonunda hedeflerinin geçen sezon yaşadıkları kötü tecrübeyi bir daha yaşamamak olduğunu belirterek, "Hedefimiz sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek." dedi.

Tuna, yaptığı açıklamada, sezon öncesi hazırlık döneminin planladıkları gibi geçtiğini, mevcut takımlarını koruduklarını ve yeni isimlerle kadrolarını güçlendirdiklerini kaydetti.

Yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını kaydeden Tuna, "Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçıyla tüm istediklerimizi sezon başından sezon sonuna kadar süreklilik haline dönüştürebilecek şekilde oynama niyetimiz var. Bunu da sağladığımızda futbolu, oyunu konuşacak aşamaya geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Hedef kötü tecrübeyi yaşamamak"

Tamer Tuna, ligdeki hedeflerini şekillendirmenin oyun karakterleriyle ve kendileriyle ilgili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz geçen sezon yaşadığımız o kötü tecrübeyi bir kere daha yaşamamak. Sezon başından işine tam anlamıyla sarılan ve de onu sürekli hale dönüştüren, istikrarsız değil istikrarlı bir Göztepe olabilmek. Geçen sezon yaşadığımız tecrübelerden sonra hedefi ilerleyen haftalarda daha net ortaya koyacağız. Şu anda odaklanacağımız iş başlangıçtaki maçları kazanacak şekilde oynayabilme hedefi. Şu anda da Antalyaspor maçını kazanma hedefimiz var."

Tuna, hedefsiz hiçbir şeyin gerçekleşmediğini belirterek, "İlk sezonumda 'Hedeflerim kendimden büyük.' demiştim. Çünkü hedeflerim, iyi bir takım, şampiyonluk hedefinde olan bir takım olabilmek ama onun başlangıcını bu sezondan yapabilir miyiz. Gerçekçi olmak lazım, yapamayız ama onun adımlarını attığımız bir lig olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in yine kolay geçmeyeceğini kaydeden Tamer Tuna, "Geçen sezon istikrarlı takım sayısı azdı. Bu sezon da rekabetin çok üst düzeyde olacağı ve hedeflerin lig sonuna kadar ortaya konulmadığı bir lig olacaktır. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da dinamik bir lig oynayacağız." diye konuştu.

İlk maçta takımın başında olamayacak

Geçen sezon ligin son haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında Süper Lig'de ilk kez ceza aldığını ve Antalyaspor maçında takımın başında olmayacağını kaydeden Tuna, "Ben burada göreve başladığımda taraftarlarımız tribünde yoktu ama o duygu ve o ruhu çok iyi hissettirdiler. Ben de Antalyaspor maçında takımın 10 metre gerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.