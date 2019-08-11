11 Ağustos 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Karanga'nın peşinde

Göztepe Karanga'nın peşinde
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.08.2019

 döneminde 'dan Eren, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Pendikspor'dan Batuhan, 'tan Hüseyin, Anderlecht'ten Sanneh ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo'yu kadrosuna dahil eden golcü arayışlarını hızlandırdı.

kampında oynanan hazırlık maçlarında forvete ihtiyacı olduğunu belirten teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda harekete geçen kurmayların Brezilyalı oyuncu Luiz Fernando Karanga'yı listeye aldığı iddia edildi.

Şu an Halk Cumhuriyeti'nin Henan Jianye ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla temaslara geçildiği vurgulandı. Kariyerine ülkesinin Belo Jardim takımında başlayan Karanga, Boa EC ve Criciuma'da oynadıktan sonra 'nin Jeju United ekibine oldu. Ardından tekrar Breezilya'ya dönerek Parana'da görev yapan deneyimli oyuncu, ilk Avrupa deneyimini temsilcisi CSKA Sofya'da yaşadı. Geçen sezon Çin'e giden oyuncu, ligin ikinci devresinde 7 maça çıkıp 2 gol kaydetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe hazırlık maçında galip Göztepe hazırlık maçında galip
Göztepe hazırlık maçında galip Göztepe hazırlık maçında galip
Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör