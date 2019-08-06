06 Ağustos 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe hazırlık maçında galip

Göztepe hazırlık maçında galip
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.08.2019

hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçında karşılaştığı Fas ekiplerinden 'yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto ekiplerinden , hazırlıkları kapsamında Fas takımlarından ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip sahaya Aberto Bastos - Murat Paluli, Sanneh, Tarouco, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, , 11'iyle çıktı. Difaa El Jadida ise El Yousff, Enniya, Ayoubben, Hao Havdi, Bakary, Amaanane, Arnas, Ricky, Dahbi, Megre Bilal, Msouva 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım rakip sahada etkili olmasına rağmen gol bulamadı. 75'inci dakikada ise Göztepe, Yalçın Kayan takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve ekibi rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

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