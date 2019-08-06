06 Ağustos 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de

Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.08.2019

ekiplerinden , daha önce iki sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan yeniden "eve" döndü.

Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti. Son olarak geçen sezon 'da forma giyen futbolcu 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak 'in en istikrarlı oyuncularından olmuştu.



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