05 Ağustos 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti

Göztepe Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.08.2019

'dan ayrılmak isteyen Ertuğrul ve Latovlevici için yönetimi, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşamadı.

ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici'ye talip olmuştu. Her iki oyuncu için de yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Göztepe Başkanı Mehmet Serpil anlaşma sağlanamadığı için bu transferlerden vazgeçti. Göztepe'nin bu iki futbolcu yerine ise stoper için Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la, sol bek mevkisi için de geçen sezon 'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncu Leo Schwechlen ile el sıkıştığı öğrenildi.

Mali kriz yaşayan ve tahtasını henüz açamayan Bursaspor'da ise yönetim, iki oyuncudan kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Ertuğrul'un 750 bin Euro'luk fesih bedeli bulunurken, Latovlevici de sözleşmesini uzattığı için yeşil-beyazlı yönetim oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor. Ertuğrul'un adı ile anılırken, 750 bin Euro ödemek istemeyen sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferi için alternatif çözümlere yönelerek Bursaspor'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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