04 Ağustos 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Mevlüt Erdinç savaşı

Mevlüt Erdinç savaşı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.08.2019

ile , 'de forma şansı az olan için devreye girdi. 32 yaşındaki golcü için teklifler değerlendirilecek.

Santrfor arayan iki takımdan ile Ç.Rize, 'in golcüsü 'e yöneldi. Kadrosunu Crivelli, ve Gulbrandsen ile takviye eden Başakşehir'in elinde da bulunuyor. Bu nedenle Mevlüt Erdinç'in forma bulma şansı giderek azalınca Göztepe ile Ç. Rize, yıldız golcü için devreye girdi. ekibinin 32 yaşındaki santrfor için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Diğer yandan temsilcisi de Mevlüt'ü hedefliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı 'da 27 maça çıkan milli golcü 14 gol, 3 asist yaptı.
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