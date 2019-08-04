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Mevlüt Erdinç savaşı
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Göztepe ile Çaykur Rizespor, Başakşehir'de forma şansı az olan Mevlüt Erdinç için devreye girdi. 32 yaşındaki golcü için teklifler değerlendirilecek.
Santrfor arayan iki takımdan Göztepe ile Ç.Rize, Başakşehir'in golcüsü Mevlüt Erdinç'e yöneldi. Kadrosunu Crivelli, Muhammet Demir ve Gulbrandsen ile takviye eden Başakşehir'in elinde Demba Ba da bulunuyor. Bu nedenle Mevlüt Erdinç'in forma bulma şansı giderek azalınca Göztepe ile Ç. Rize, yıldız golcü için devreye girdi. İzmir ekibinin 32 yaşındaki santrfor için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Diğer yandan Karadeniz temsilcisi de Mevlüt'ü hedefliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Antalya'da 27 maça çıkan milli golcü 14 gol, 3 asist yaptı.
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