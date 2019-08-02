02 Ağustos 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Sanneh imzaladı

Göztepe’de Sanneh imzaladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.08.2019

, son olarak forması giyen stoper 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Son olarak forması giyen defans oyuncusu , 2019-2020 sezonunda kiralık olarak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayan Sanneh, 2014-2015 sezonunda 'nın Horsens takımına oldu. Yine Danimarka'da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun başında ekibi Anderlecht'e transfer oldu.
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