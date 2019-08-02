02 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Göztepe’de Sanneh imzaladı
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Göztepe, son olarak Anderlecht forması giyen stoper Bubacarr Sanneh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Son olarak Anderlecht forması giyen defans oyuncusu Bubacarr Sanneh, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Göztepe için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayan Sanneh, 2014-2015 sezonunda Danimarka'nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka'da Midtjylland forması giyen Gambiyalı oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"