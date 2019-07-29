29 Temmuz 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Serdar Taşçı sesleri

Serdar Taşçı sesleri
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, bonservisi elinde olan için girişimlere başladı. Serdar, geçen sezonu Başakşehir'de tamamladı.

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesine tanıdık bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılıların, son olarak Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki 'yla ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezonun geldiği İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun, bonservisinin elinde olması da Göz-Göz'ün iştahını kabartıyor. Kariyerinde Stuttgart, B. Münih ve S. Moskova formaları giyen Taşçı, Başakşehir'de 5 maçta oynamıştı. Önümüzdeki günlerde başarılı savunmacıya teklif iletileceği öğrenilirken; kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Serdar'ın da sıcak bakabileceği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların, sol bek transferine nokta koymak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe’de Serdar iddiası Göztepe’de Serdar iddiası
Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca
Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark! Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör