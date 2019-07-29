29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Serdar Taşçı sesleri
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, bonservisi elinde olan Serdar Taşçı için girişimlere başladı. Serdar, geçen sezonu Başakşehir'de tamamladı.
Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesine tanıdık bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılıların, son olarak Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki Serdar Taşçı'yla ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezonun geldiği İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun, bonservisinin elinde olması da Göz-Göz'ün iştahını kabartıyor. Kariyerinde Stuttgart, B. Münih ve S. Moskova formaları giyen Taşçı, Başakşehir'de 5 maçta oynamıştı. Önümüzdeki günlerde başarılı savunmacıya teklif iletileceği öğrenilirken; kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Serdar'ın da sıcak bakabileceği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların, sol bek transferine nokta koymak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
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