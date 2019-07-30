30 Temmuz 2019, Salı
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Bubacarr Sanneh Göztepe'ye
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon euro’ya Belçika ekibine gelen 24 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katacak
Savunmanın ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Anderlecht'in Gambiyalı stoperi Bubacarr Sanneh'i renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılı ekibin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı attıracağı öğrenildi. Anderlecht'in geçtiğimiz sezon Midtjylland'a 8 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Sanneh'in kiralık olarak kadroya katılacağı belirtildi. Futbola ülkesinde başladıktan sonra Danimarka'da Horsens ve Midtjlland formaları giyen Gambiyalı oyuncu, geçen yıl transfer olduğu Anderlecht'te 19 resmi maça çıkmıştı. Öte yandan sol bek konusundaki girişimlerini dü sürdüren sarı-kırmızılı kurmayların gelecek hafta içinde İsmail Köybaşı, Ömer Bayram, N'Sakala ve Izaguirre gibi isimlerden birine imza attırması bekleniyor
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