30 Temmuz 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Bubacarr Sanneh Göztepe'ye

Bubacarr Sanneh Göztepe'ye
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon euro’ya ekibine gelen 24 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katacak

Savunmanın ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren , Anderlecht'in Gambiyalı stoperi 'i renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki oyuncuyu 'e getiren sarı-kırmızılı ekibin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı attıracağı öğrenildi. Anderlecht'in geçtiğimiz sezon Midtjylland'a 8 milyon euro ödeyerek ettiği Sanneh'in kiralık olarak kadroya katılacağı belirtildi. Futbola ülkesinde başladıktan sonra 'da Horsens ve Midtjlland formaları giyen Gambiyalı oyuncu, geçen yıl transfer olduğu Anderlecht'te 19 resmi maça çıkmıştı. Öte yandan sol bek konusundaki girişimlerini dü sürdüren sarı-kırmızılı kurmayların gelecek hafta içinde , , N'Sakala ve Izaguirre gibi isimlerden birine imza attırması bekleniyor
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