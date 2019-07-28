Göztepe’de Serdar iddiası
Transferde Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ve Borussia Dortmund'tan Hüseyin Bulut'a imza attıran Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir frması giyen stoper Serdar Taşçı'yı gündemine aldı.
Kadrosuna mutlaka bir savunma ve sol bek katacak sarı-kırmızılıların bonservisi elinde olan gurbetçi futbolcuyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.
Serdar'ın dışında birçok alternatife sahip olan Göz-Göz'ün yeni haftada transferleri resmen açıklayacağı kaydedildi. Almanya'nın Stuttgart takımında futbol yaşamına başlayan 32 yaşındaki oyuncu, 8 sezon bu kulüpte top koşturdu. Ardından Rusya'nın Spartak Moskova ekibine geçen Serdar Taşçı, dünya devi Bayern Münih'te de oynadı. Geçen sezon Başakşehir tarafından transfer edilen deneyimli stoper Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmaya çıkıp toplam 375 dakika süre aldı.
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