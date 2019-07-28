28 Temmuz 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Serdar iddiası

Göztepe’de Serdar iddiası
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Transferde Galatasaray'dan , Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ve 'tan Hüseyin Bulut'a imza attıran ekibi , son olarak frması giyen stoper 'yı gündemine aldı.

Kadrosuna mutlaka bir savunma ve sol bek katacak sarı-kırmızılıların bonservisi elinde olan gurbetçi futbolcuyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Serdar'ın dışında birçok alternatife sahip olan Göz-Göz'ün yeni haftada transferleri resmen açıklayacağı kaydedildi. 'nın Stuttgart takımında futbol yaşamına başlayan 32 yaşındaki oyuncu, 8 sezon bu kulüpte top koşturdu. Ardından 'nın ekibine geçen , dünya devi 'te de oynadı. Geçen sezon Başakşehir tarafından edilen deneyimli stoper 'de 4, 'nda ise 1 karşılaşmaya çıkıp toplam 375 dakika süre aldı.

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