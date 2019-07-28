28 Temmuz 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca

Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Ertuğrul Ersoy ile Latovlevici’ye talip oldu. Ayrıca kanat ve forvet için de arayışlar devam ediyor.

Bu sezon , Murat Paluli, Veli Çetin, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut'u renklerine herhangi bir bedel ödemeden bağlayan Göztepe, iki transferi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kez küme düşen Bursa'ya gözünü çeviren İzmir temsilcisi, Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici için girişimlere başladı.

LİSTESİ KABARIK
Göztepe Başkanı 'in Ertuğrul için Bursa ile görüştüğü belirtildi. Latovlevici'yi ise bedelsiz almanın planlarını yapan Göztepe'nin sol bekte 4 isimle daha teması olduğu öğrenildi. Bu hafta iki transferi bitirmek isteyen İzmir ekibi, hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir yabancı isme daha imza attırmayı planlıyor.

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