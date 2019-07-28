Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca
Stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Ertuğrul Ersoy ile Latovlevici’ye talip oldu. Ayrıca kanat ve forvet için de arayışlar devam ediyor.
Bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut'u renklerine herhangi bir bedel ödemeden bağlayan Göztepe, iki transferi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kez küme düşen Bursa'ya gözünü çeviren İzmir temsilcisi, Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici için girişimlere başladı.
LİSTESİ KABARIK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Ertuğrul için Bursa ile görüştüğü belirtildi. Latovlevici'yi ise bedelsiz almanın planlarını yapan Göztepe'nin sol bekte 4 isimle daha teması olduğu öğrenildi. Bu hafta iki transferi bitirmek isteyen İzmir ekibi, hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir yabancı isme daha imza attırmayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"