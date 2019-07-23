23 Temmuz 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti

Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.07.2019

ekiplerinden , geçen sezon forması giyen 'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund forması giyen 'un takımın 'daki kampına katıldığı belirtildi.

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