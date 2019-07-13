Göztepe'de defans harekatı

Göz-Göz, İsveç’te Kalmar’dan Kosova Milli Takımı’nın stoperi Fidan Aliti’yle görüşüyor Sol beke de A.Gücü’nden Pinto ve G.Saray’dan Ömer Bayram ikilisinden biri gelecek

Göztepe, Eren Derdiyok'u alarak hücumu sağlama alırken, defans için düğmeye bastı. Göz- Göz, 25 yaşındaki Kosovalı stoper Fidan Aliti'yi gündemine aldı. İzmir ekibinin, İsveç'te Kalmar'da forma giyen ve geçen sezon 32 maçta 2 gol, 3 asist yapan, 1.86 boyundaki genç futbolcuya bonservis ödememek için serbest kalmasını beklediği öğrenildi. Aliti, daha önce Luzern, S.Tiraspol, S.Koprivnica ve Skenderbeu'da görev yaptı.

PINTO GÖZ-GÖZ'E DAHA YAKIN

Sol bek için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, A.Gücü'nden ayrılan Tiago Pinto için girişimlere başladı. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek, Osmanlı ve A.Gücü formalarıyla 103 maçta oynadı. G.Saray'dan Ömer Bayram'dan da haber bekleyen Göztepe, kulüple anlaşırken, 27 yaşındaki futbolcunun teklife henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği bildirildi. Göztepe'nin bu ikiliden birisini alarak, bu mevkide transferi bitireceği belirtildi.