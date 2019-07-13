13 Temmuz 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de defans harekatı

Göztepe'de defans harekatı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Göz-Göz, ’te Kalmar’dan Kosova Milli Takımı’nın stoperi ’yle görüşüyor Sol beke de A.Gücü’nden Pinto ve G.Saray’dan ikilisinden biri gelecek

, 'u alarak hücumu sağlama alırken, defans için düğmeye bastı. Göz- Göz, 25 yaşındaki Kosovalı stoper 'yi gündemine aldı. ekibinin, 'te Kalmar'da forma giyen ve geçen sezon 32 maçta 2 gol, 3 asist yapan, 1.86 boyundaki genç futbolcuya bonservis ödememek için serbest kalmasını beklediği öğrenildi. Aliti, daha önce Luzern, S.Tiraspol, S.Koprivnica ve Skenderbeu'da görev yaptı.

PINTO GÖZ-GÖZ'E DAHA YAKIN

Sol bek için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, A.Gücü'nden ayrılan Tiago Pinto için girişimlere başladı. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek, Osmanlı ve A.Gücü formalarıyla 103 maçta oynadı. G.Saray'dan 'dan da haber bekleyen Göztepe, kulüple anlaşırken, 27 yaşındaki futbolcunun teklife henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği bildirildi. Göztepe'nin bu ikiliden birisini alarak, bu mevkide transferi bitireceği belirtildi.

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