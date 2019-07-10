10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Oyuncumuz Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Ghilas'a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz.
Göztepe'de ayrılık! Nabil Ghilas'ın sözleşmesi feshedildi
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Göztepe, Nabil Ghilas'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Oyuncumuz Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Ghilas'a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz.
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