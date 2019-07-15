15 Temmuz 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göz Göz'ün gözü Mehmet Topal'da

Göz Göz'ün gözü Mehmet Topal'da
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.07.2019

ekibi, kulüp bulamayan 33 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşecek. Göz-Göz, F.Bahçe’den ’yı da kiralamak istiyor.

Güçlü bir kadro kurmak isteyen , 'dan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce kontak kurduğu 33 yaşındaki orta sahayla hafta içi yine görüşecek. Avrupa'da oynamak istediğini ifade eden fakat kulüp bulamayan Topal ile Başkan konuşacak. Ayrıca F.Bahçe'nin geçen sezon 'ya kiraladığı için de kiralama teklifi yapılacak.

TASARRUF ZAMANI

Yönetim, bu sezon , Murat Paluli, Veli Çetin ve Batuhan Kırdaroğlu'nu bonservissiz olarak kadroya kattı. bonservisi elindeki oyuncular ile kiralık isimlere yönelen ve 8 futbolcu yollayan Göz- Göz'de son yolcular Grillo ile Ngando olacak. ekibi, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan iki isme bir miktar para ödeyerek göndermek istiyor. Öte yandan kampı Afyon'a alındı.
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