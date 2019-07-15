15 Temmuz 2019, Pazartesi
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TASARRUF ZAMANI
Yönetim, bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin ve Batuhan Kırdaroğlu'nu bonservissiz olarak kadroya kattı. Transferde bonservisi elindeki oyuncular ile kiralık isimlere yönelen ve 8 futbolcu yollayan Göz- Göz'de son yolcular Grillo ile Ngando olacak. İzmir ekibi, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan iki isme bir miktar para ödeyerek göndermek istiyor. Öte yandan Bolu kampı Afyon'a alındı.
Göz Göz'ün gözü Mehmet Topal'da
Giriş Tarihi: 15.07.2019
İzmir ekibi, kulüp bulamayan 33 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşecek. Göz-Göz, F.Bahçe’den Barış Alıcı’yı da kiralamak istiyor.
Güçlü bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Mehmet Topal'dan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce kontak kurduğu 33 yaşındaki orta sahayla hafta içi yine görüşecek. Avrupa'da oynamak istediğini ifade eden fakat kulüp bulamayan Topal ile Başkan Mehmet Sepil konuşacak. Ayrıca F.Bahçe'nin geçen sezon Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı için de kiralama teklifi yapılacak.
TASARRUF ZAMANI
Yönetim, bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin ve Batuhan Kırdaroğlu'nu bonservissiz olarak kadroya kattı. Transferde bonservisi elindeki oyuncular ile kiralık isimlere yönelen ve 8 futbolcu yollayan Göz- Göz'de son yolcular Grillo ile Ngando olacak. İzmir ekibi, 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan iki isme bir miktar para ödeyerek göndermek istiyor. Öte yandan Bolu kampı Afyon'a alındı.
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