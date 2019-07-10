Eren Derdiyok, Göztepe'yle anlaştı

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki golcü oyuncu Göztepe'yle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer görüşmeleri için İzmir'de olan Eren Derdiyok ile Göztepe'nin yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, taraflar sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürüyordu ve anlaşma sağlandı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok, yeni sezonda Göztepe forması giyecek. Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.







İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.



