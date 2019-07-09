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Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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