09 Temmuz 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekiplerinden , hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.

, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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