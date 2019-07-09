09 Temmuz 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yabancılar dönüyor

Göztepe'de yabancılar dönüyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.07.2019

SPOR 'de yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan 'de yabancılar da ülkelerinden dönüyor.

Sarı-kırmızılılarda Castro, Jerome, Grillo ve Ngando'dan sonra Titi ve Reis de 'e gelerek takımla antrenmanlara başladı. Yaz döneminde ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Portekizli Beto, Senegalli Gassama ve Kosta Rikalı Borges, gelecek günlerde takıma katılacak.

Diğer taraftan, , Borges'in yanı sıra Grillo ve Ngando'nun da kulüp bulmalarını istiyor. Sözleşmesi süren yabancılardan olan ve kulüp bulması talep edilip ayrılmamak için diretince A takım antrenmanlarına dahil edilmeyen Ghilas ise Urla'da takımdan ayrı çalışıyor. Antrenmanları 13 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, verilecek iznin ardından 16 Temmuz'da 'da kampa girecek. İzmir temsilcisi bu sezon yurt dışında kamp yapmayacak.

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