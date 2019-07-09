Göztepe'de yabancılar dönüyor
SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de yabancılar da ülkelerinden dönüyor.
Sarı-kırmızılılarda Castro, Jerome, Grillo ve Ngando'dan sonra Titi ve Reis de İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başladı. Yaz döneminde ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Portekizli Beto, Senegalli Gassama ve Kosta Rikalı Borges, gelecek günlerde takıma katılacak.
Diğer taraftan, Göztepe, Borges'in yanı sıra Grillo ve Ngando'nun da kulüp bulmalarını istiyor. Sözleşmesi süren yabancılardan olan ve kulüp bulması talep edilip ayrılmamak için diretince A takım antrenmanlarına dahil edilmeyen Ghilas ise Urla'da takımdan ayrı çalışıyor. Antrenmanları 13 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, verilecek iznin ardından 16 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek. İzmir temsilcisi bu sezon yurt dışında kamp yapmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"