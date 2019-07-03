Göztepe Guilherme'nin peşinde
Transfer döneminde şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendikspor'dan orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor'un İtalyan Benevento takımında kiraladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelere başlayan Göztepe'nin, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi kadroda görmek istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in oyuncuyu kiralamak için Benevento yönetimiyle anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 30 Süper Lig, 5 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sambacı, 5 gol ve 7 asistle oynadı. İlk Avrupa deneyimini Portekiz'in Braga ekibinde yaşayan Guilherme, yine Portekiz'in Gil Vicente ve Polonya'nın Legia Varşova takımlarında da görev yaptı.
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