03 Temmuz 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Guilherme'nin peşinde

Göztepe Guilherme'nin peşinde
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.07.2019

döneminde şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendikspor'dan orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan ekibi , Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü.

Geçen sezon 'un İtalyan Benevento takımında kiraladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelere başlayan 'nin, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

Teknik direktör 'nın da Guilherme'yi kadroda görmek istediği vurgulanırken, Başkan 'in oyuncuyu kiralamak için Benevento yönetimiyle anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 30 , 5 de maçına çıkan Sambacı, 5 gol ve 7 asistle oynadı. İlk Avrupa deneyimini Portekiz'in Braga ekibinde yaşayan Guilherme, yine Portekiz'in Gil Vicente ve Polonya'nın takımlarında da görev yaptı.



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