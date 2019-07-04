04 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
SEPİL'DEN MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi çok istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in yıldız sambacıyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Tecrübeli orta sahayı, Göztepe'nin yanı sıra eski takımı Malatyaspor ve Alanya'ya geçen eski hocası Erol Bulut'un da istediği bildirildi. Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 30 lig, 5 de kupa maçına çıkan Guilherme, 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
Guilherme atağı
Giriş Tarihi: 04.07.2019
İzmir ekibi, İtalya’da Benevento’dan ayrılan 28 yaşındaki maestro için şartları zorluyor. Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor da sambacıyı istiyor
Transferde Hatay'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendik'ten orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü. Geçen sezon Y.Malatya'nın İtalya'da Benevento'dan kiraladığı ve takımıyla kontratı sona eren 28 yaşındaki maestroyla görüşmelere başlayan Göz-Göz'ün, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
SEPİL'DEN MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi çok istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in yıldız sambacıyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Tecrübeli orta sahayı, Göztepe'nin yanı sıra eski takımı Malatyaspor ve Alanya'ya geçen eski hocası Erol Bulut'un da istediği bildirildi. Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 30 lig, 5 de kupa maçına çıkan Guilherme, 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"