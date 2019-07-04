04 Temmuz 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Guilherme atağı

Guilherme atağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.07.2019

İzmir ekibi, İtalya’da Benevento’dan ayrılan 28 yaşındaki maestro için şartları zorluyor. ve Alanyaspor da sambacıyı istiyor

Transferde Hatay'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendik'ten orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, Brezilyalı 'nin peşine düştü. Geçen sezon Y.Malatya'nın İtalya'da Benevento'dan kiraladığı ve takımıyla kontratı sona eren 28 yaşındaki maestroyla görüşmelere başlayan Göz-Göz'ün, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

SEPİL'DEN MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi çok istediği vurgulanırken, Başkan 'in yıldız sambacıyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Tecrübeli orta sahayı, Göztepe'nin yanı sıra eski takımı Malatyaspor ve Alanya'ya geçen eski hocası Erol Bulut'un da istediği bildirildi. Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 30 lig, 5 de kupa maçına çıkan Guilherme, 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
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