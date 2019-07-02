02 Temmuz 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Batuhan tamam, Ngando yolcu

Göztepe'de Batuhan tamam, Ngando yolcu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.07.2019

'de yeni sezona iddialı girmek isteyen transferde üçüncü takviyesini gerçekleştirdi.

Daha önce Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta sahası Batuhan Kırdaroğlu ile resmen anlaştı. 'da bulunan Başkan 'in Pendiksporlu yöneticilerle yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladığı ve 'nin Batuhan'la sözleşme imzaladığı açıklandı. Bu sezon genç ve yerli oyunculara ağırlık veren Göztepe'nin alt liglerde mücadele eden bazı isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

İç transferde de hareketli günler geçiren ekibi, Grillo, Ghilas ve Borges'in ardından orta saha Ngando'ya da kulüp bulmasını söyledi. planları arasında yer almayan Fransız oyuncuya ülkesinden teklifler geldiği vurgulanırken, yönetimin en kısa sürede düşünmediği yabancıları elde çıkaracağı dile getirildi. Göztepe yeni sezon öncesi yarın top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar saat 16.30'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek oyuncular ardından ısınma ve düz koşu idmanıyla çalışmaları tamamlayacak. Göztepe'de Tuna'nın raporu doğrultusunda birçok genç oyuncu da idmanda yer alacak. Ayın 15'ine kadar Urla'da çalışacak Göztepe 16 Temmuz'da ikinci etap kampı için 'ya gidecek.

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