01 Temmuz 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe omurgayı korudu

Göztepe omurgayı korudu
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Spor Toto 'de transferde Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'i renklerine dahil eden , yeni sezon öncesi Teknik Direktör Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı ilk 11'deki futbolcularını takımda tuttu.

Geçen sezon son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde edip 'e tutunan 'de son haftalarda takımın bankoları olan kaleci Beto, sağ bek Gassama, stoperler Titi, Reis, sol bek Berkan, orta saha oyuncuları Poko, Alpaslan, Castro ile hücumcular Deniz, Halil, Serdar ve Jerome, 2019-2020 sezonunda da temsilcisinde kalmayı garantiledi.

Geçen sezon kadro istikrarını bozmadan kümede kalma savaşını kazanan Göztepe'de Tuna'nın kesinlikle iskeleti değiştirmek istemediği ve nokta transferlerle kadronun güçlendirilmesini istediği vurgulandı. Geçen sene son haftalarda oyuncularının mücadelesinden memnun kalan genç teknik adamın, sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen kanat 'le de yola devam edilmesi için yönetime rapor verdiği bildirildi. İlk olarak Tayfur'la vedalaşan Göztepe'de sözleşmeleri biten Agbenyenu, Kadu, Gouffran ve Traore takımdan ayrıldı. Tuna, Ghilas, Grillo ve Borges'i ise kadroda düşünmüyor.

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